Зеленский подтвердил принцип территориальной целостности Украины

Зеленский заявил о «неизменной» позиции по Донбассу на фоне переговоров в Абу-Да

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил, что официальная позиция Киева по вопросу Донбасса остается неизменной.

«Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна — ред.)», — заявил политик.

Это высказывание прозвучало на следующий день после завершения второго раунда трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби, где обсуждались вопросы безопасности и возможные пути урегулирования.

Ранее, после встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский уже отвергал возможность вывода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса. Российская сторона, в свою очередь, настаивает на этом шаге как на ключевом условии для продолжения мирного процесса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 января, заявлял, что украинские войска должны покинуть регион, а помощник президента Юрий Ушаков называл это «важной составной частью всего плана мирного урегулирования».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.