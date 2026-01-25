Песков: США спешат в процессе урегулирования украинского конфликта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что власти США спешат в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и их можно понять, сообщает радио Sputnik .

«Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Как напомнил пресс-секретарь президента, РФ с самого начала заявляла, что путь к завершению конфликта будет «трудным и длительным». При этом при встрече лидеров России и США в Анкоридже и накануне мероприятия стороны выработали формулу решения территориального вопроса.

Он подчеркнул, что сегодня очень важно имплементировать эту формулу. Только это поможет обеспечить быстрое продвижение в вопросе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.