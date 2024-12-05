Зеленский подписал указ о введении санкций против Грузии

Согласно указу, в санкционный список Зеленского попали 19 человек, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава Службы госбезопасности республики Григол Лилуашвили, глава МВД страны Вахтанг Гомелаури и др.

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. И это санкции против <…> части власти в Грузии», — заявил украинский лидер в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Латвия, Литва и Эстония может ввести санкции против представителей властей Грузии, которые подавляют якобы законные беспорядки в Тбилиси. По его словам, страны Балтии уже договорились о совместном введении национальных санкций.