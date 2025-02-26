Зеленский планирует посетить Вашингтон 28 февраля

«Владимир Зеленский планирует поездку в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с Дональдом Трампом после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах», — говорится в сообщении.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на текущей или на следующей неделе в США приедет украинский лидер Владимир Зеленский. Цель визита — подписание договора по добыче полезных ископаемых.

По словам Трампа, для подписания сделки он ждет в Вашингтоне Зеленского. Сам американский лидер, судя по всему, никуда ехать не планирует.