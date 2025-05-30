Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил дату празднования Дня защиты детей в стране. Теперь украинцы будут отмечать этот день 20 ноября.

Указ опубликован на официальном сайте президента Украины. Зеленский заявил, что охрана детства — это общенациональный приоритет страны. Документ призван защитить права несовершеннолетних и реализовать положения Конвенции о правах ребенка.

«Установить на Украине День защиты детей, который будут отмечать каждый год во Всемирный день ребенка — 20 ноября», — говорится в указе, вступающим в силу с момента его опубликования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде прямых переговоров с Киевом Москва продолжит настаивать на отмене дискриминационных законов на территории Украины. Он напомнил, что в стране запрещены русский язык, традиции, культура и все русскоязычные СМИ.