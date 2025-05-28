Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на следующем раунде прямых переговоров с Киевом Москва продолжит настаивать на отмене дискриминационных законов на территории Украины, сообщает ТАСС .

Во время международной встречи высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности, Лавров напомнил, что 16 мая состоялся первый раунд прямых переговоров между РФ и Украиной. При этом Москва была готова к ним давно, а Киев уклонялся под влиянием европейских стран.

На этих переговорах Россия поднимала вопрос дискриминационных украинских законов. На следующем этапе также будет подниматься эта тема, которая является ключевой для РФ. Лавров процитировал Устав ООН об уважении территориальной целостности государств, чьи правительства не нарушают самоопределение народов и представляют все население.

«Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет», — заявил глава МИД.

Также Лавров напомнил, что на Украине запрещены русский язык, традиции, культура и все русскоязычные СМИ. Более того, в прошлом году в стране запретили каноническое православие и УПЦ.