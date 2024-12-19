Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе мобилизации возраст — это не самое главное, когда у страны есть неукомплектованные бригады Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости .

Зеленский отметил, что на данный момент времени никакого значения не имеет, сколько лет человеку: 20 или 30, если в его руках нет оружия.

«Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас „голые“ бригады есть», — заявил Зеленский.

Украинский лидер не упустил момент, чтобы бросить упрек в сторону западных партнеров, которые, по его словам, обещали подготовить 14 бригад ВСУ, но не сделали этого. Зеленский также заявил, что Украине не хватает не людей, а оружия. У ВСУ сейчас есть одна подготовленная бригада специалистами Франции, а другую тренирует Германия.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал свою пресс-конференцию в Брюсселе сразу после того, как в России завершилась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Российский лидер отвечал на вопросы граждан и журналистов, в том числе иностранных, более 4,5 часов.