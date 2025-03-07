По информации издания The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский «ощетинился» в ответ на давление американского лидера Дональда Трампа. Однако стране нужно срочное прекращение огня, сообщает ТАСС .

«Его (Зеленского — ред.) силы утомлены, истощены и могут начать сдавать в ближайшие 6 месяцев», — говорится в статье.

Зеленский и Трамп встретились 28 февраля в Вашингтоне, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам, однако между президентами возник конфликт. В итоге глава киевского режима покинул Белый дом досрочно.

После этого США приняли решение прекратить военную помощь Украине. Была остановлена даже та техника, которая находилась уже в пути. Позже Трамп распорядился прекратить делиться с ВСУ разведданными, которые так необходимы на поле боя.

Агентство Bloomberg утверждает, что администрация Трампа выдвигает требование к Украине о необходимости скорейшего прекращения огня в конфликте с Россией в качестве условия для заключения соглашения о разработке минеральных ресурсов.