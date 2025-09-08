Владимир Зеленский в ходе беседы с американским телеканалом ABC существенно скорректировал определение победы в конфликте с Россией, сообщает РИА Новости .

Если ранее Киев настаивал на возврате всех территорий в границах 1991 года, то теперь Зеленский заявил, что победой будет считаться ситуация, при которой «Украина не перейдет под контроль России целиком».

При этом политик повторил тезис о том, что Россия якобы стремится к полной оккупации страны, а потому «пока этого не произошло, победа на нашей стороне».

Российская позиция, однако, остается неизменной: как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, речь идет прежде всего о обеспечении безопасности РФ и недопущении вступления Украины в НАТО. На Восточном экономическом форуме в сентябре российский лидер указал, что гарантии безопасности должны быть взаимными и учитывать интересы всех сторон.