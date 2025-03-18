Зеленский обиделся на слова эксперта об Украине в меню политиков

Зеленский: Украина — не салат с компотом в меню у Путина

Украина — не салат с компотом в меню у Путина, заявил Владимир Зеленский в ответ на мнение военного эксперта о месте Киева в переговорном процессе об урегулировании конфликта, пишет «Лента.ру» .

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он.

Ранее британский эксперт Майкл Кларк заявил о дипломатической поговорке, которая гласит, что «если тебя нет за столом, ты в меню».

«И поверьте мне, Украина есть в меню», — отметил известный ученый, специализирующийся на исследованиях в области обороны.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, мировые проблемы, в том числе, и вопросы урегулирования украинского конфликта.