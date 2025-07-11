Военэксперт Сун: Китай очень терпелив к Зеленскому, который хочет ему указывать

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права вводить санкции против китайских компаний и указывать, с каким странами Поднебесной нужно вести деловые отношения. Такое заявление сделал эксперт в области международных отношений и военных конфликтов Сун Чжунпин на платформе Tencent, комментируя украинские рестрикции против организаций из КНР, сообщает Infox .

По словам специалиста, Китайская Народная Республика проявляет «чрезмерное терпение» к Украине и ее президенту, хотя официальный Киев «продолжает эксплуатировать» вопрос Тайваня.

«Важно отметить, что Зеленский не может говорить, с какими государствами Китаю следует поддерживать деловые отношения. Китай проявляет чрезмерное терпение как к Украине, так и к Зеленскому. Украинский лидер и его парламент продолжают эксплуатировать тему Тайваня», — написал Сун.

Эксперт в области военных конфликтов также высказался на тему восстановления Украины. По его мнению, этот процесс станет «ловушкой» и «бездонной ямой», поскольку инвестированные в эту страну деньги могут не принести ожидаемого результата.

Действия Украины рискуют ощутимо усложнить долгосрочные отношения Пекина и Киева, которые ранее строились на основе взаимной выгоды, подытожил Сун.

Несколько дней назад Владимир Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний. Украина заподозрила их в якобы поддержке российской армии и участии в финансовых схемах, противоречащих киевским интересам.

Власти КНР также заявляли, что новые санкции Зеленского могут ухудшить китайско-украинские отношения, что негативно скажется в том числе на экономических контактах. Поднебесная выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, подчеркивали в Пекине.