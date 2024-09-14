Зеленский назвал успешной атаку ВСУ на Курскую область

сегодня в 15:45

Зеленский: атака ВСУ на Курскую область привела к желаемым результатам

Атака украинских войск на Курскую область «принесла ожидаемые результаты». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление президента соседней страны Владимира Зеленского, сделанного во время беседы с Reuters.

Политик считает, что атака ВСУ на Курскую область якобы снизила скорость наступления российских солдат на других направлениях в зоне СВО. Подразумевается в том числе и территория Донецкой народной Республики.

Также Зеленский заявил, что российские войска не смогли продвинуться в Харьковской области.

Ранее ВС РФ не допустили прорыва украинских солдат в Курской области. Противник пытался атаковать в трех населенных пунктах региона.