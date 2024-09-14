Зеленский назвал успешной атаку ВСУ на Курскую область
Зеленский: атака ВСУ на Курскую область привела к желаемым результатам
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Атака украинских войск на Курскую область «принесла ожидаемые результаты». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление президента соседней страны Владимира Зеленского, сделанного во время беседы с Reuters.
Политик считает, что атака ВСУ на Курскую область якобы снизила скорость наступления российских солдат на других направлениях в зоне СВО. Подразумевается в том числе и территория Донецкой народной Республики.
Также Зеленский заявил, что российские войска не смогли продвинуться в Харьковской области.
Ранее ВС РФ не допустили прорыва украинских солдат в Курской области. Противник пытался атаковать в трех населенных пунктах региона.