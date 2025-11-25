Зеленский назвал условие встречи с Трампом

Владимир Зеленский заявил о готовности провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом, но при обязательном участии европейских партнеров, сообщает РБК .

«Есть деликатные вопросы для обсуждения, требующие многостороннего формата», — пояснил Зеленский

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью Axios сообщил, что Киев стремится к скорейшей встрече — возможно, уже на День благодарения 27 ноября.

По данным Ермака, украинская и американская стороны согласовали большинство аспектов обновленного мирного плана, который существенно отличается от первоначального 28-пунктного предложения США. Ключевым вопросом, который Зеленский хочет обсудить лично с Трампом, остается территориальный. При этом Белый дом считает, что достижение сделки находится в шаге от завершения, о чем свидетельствует заявление Трампа о близости урегулирования.

