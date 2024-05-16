Зеленский назвал условие для сдачи Харькова
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что российские войска могут занять город Харьков. Политик также утверждает, что сдачи города удастся избежать, если украинским силам передадут два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает Газета.ru со ссылкой на интервью Зеленского для телеканала ABC.
Глава Украины добавил, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации в Харьковской области. Зеленский также подчеркнул, что потеря Харькова непозволительна для украинской стороны.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — полагает верховный главнокомандующий армии Украины.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские ЗРК Patriot могут развернуть для защиты неба Харькова.