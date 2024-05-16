Зеленский назвал условие для сдачи Харькова

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Зеленский: Украина потеряет Харьков, если быстро не получит два ЗРК Patriot

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что российские войска могут занять город Харьков. Политик также утверждает, что сдачи города удастся избежать, если украинским силам передадут два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает Газета.ru со ссылкой на интервью Зеленского для телеканала ABC.

Глава Украины добавил, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации в Харьковской области. Зеленский также подчеркнул, что потеря Харькова непозволительна для украинской стороны.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — полагает верховный главнокомандующий армии Украины.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские ЗРК Patriot могут развернуть для защиты неба Харькова.