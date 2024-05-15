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Блинкен: США и Украина обсуждают размещение ЗРК Patriot в Харькове

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Украина обсуждают возможность размещения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Харькове. По его словам, поставки систем ПВО украинцам — это приоритет для Вашингтона, сообщает «ФедералПресс» .

15 мая Энтони Блинкен выступил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на совместной пресс-конференции. В ходе общения с журналистами госсекретарь заявил, что США «в срочном и приоритетном» порядке ищут новые установки противовоздушной обороны (ПВО), чтобы снабдить ими украинские силы.

«Системы противовоздушной обороны являются для нас ключевым приоритетом», — сказал Блинкен.

В США также отдельно изучают вопрос о развертывании американских ЗРК Patriot в Харькове, заявил руководитель Госдепартамента.