Зеленский назвал имена переговорщиков от Украины в США

Украинский президент Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что его страну на переговорах в США будет представлять делегация, в состав которой войдут в том числе работники МИД Украины и разведки, сообщает РЕН ТВ .

«Украину на переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также работники МИД и разведки», — сообщил Зеленский.

Ранее сообщалось, что возглавлять украинскую делегацию на переговорах в США должен был глава офиса Зеленского Андрей Ермак, но он уволился с занимаемой должности после обыска по громкому коррупционному делу Тимура Миндича, которого также называют «кошельком Зеленского».

Увольнение Ермака 28 ноября подтвердил сам Зеленский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.