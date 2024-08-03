Зеленский назвал главную потребность Украины
Владимир Зеленский заговорил об окончании конфликта с Россией
Владимир Зеленский назвал окончании конфликта с Россией главной потребностью Украины, пишут «Ведомости».
«Оказывать эффективную защиту… главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский украинскому изданию «Страна».
Он также отметил, что МИД страны работает над помощью Киеву, чтобы сфокусировать внимание мировой общественности на Украине.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* заявил о подготовке атаки на Крымский мост.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.