Зеленский назвал главную потребность Украины

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Владимир Зеленский заговорил об окончании конфликта с Россией

«Оказывать эффективную защиту… главной потребности — как можно быстрее и справедливо закончить эту войну», — сказал Зеленский украинскому изданию «Страна».

Он также отметил, что МИД страны работает над помощью Киеву, чтобы сфокусировать внимание мировой общественности на Украине.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* заявил о подготовке атаки на Крымский мост.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.