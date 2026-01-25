Зеленский назвал 2027 год целевой датой вступления Украины в Евросоюз

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе назвал 2027 год целевой датой для вступления Украины в Европейский союз, сообщает РИА Новости .

«Мы хотим 2027 год (вступление в ЕС — ред.), когда Украина будет готова. Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Киев хочет видеть эту конкретную дату в будущем договоре об окончании войны, чтобы «все стороны придерживались договоренностей».

Ранее вице-председатель крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году «крайне малоправдоподобно».

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов, однако в Брюсселе неоднократно признавали, что это решение во многом носило символический характер поддержки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что вступление в ЕС является суверенным правом Киева, но в Москве внимательно следят за этим процессом, особенно с учетом возможных последствий для безопасности.