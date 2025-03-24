Зеленский назначил Калашника главой Киевской областной госадминистрации
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Новой главой Киевской областной государственной администрации стал Николай Калашник. На эту должность его назначил указом президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее данный пост занимал Руслан Кравченко. Однако Зеленский назначил его главой Государственной налоговой службы.
До этого Калашник работал в Дарницкой райадминистрации Киева. Он занимал там разные должности, в том числе был и. о. ее главы.
Ранее в США спрогнозировали отставку Зеленского. По данным экономиста Джеффри Сакса, киевский режим потерпел неудачу: он является коррумпированным и не пользуется популярностью у граждан.