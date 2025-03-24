Новой главой Киевской областной государственной администрации стал Николай Калашник. На эту должность его назначил указом президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Ранее данный пост занимал Руслан Кравченко. Однако Зеленский назначил его главой Государственной налоговой службы.

До этого Калашник работал в Дарницкой райадминистрации Киева. Он занимал там разные должности, в том числе был и. о. ее главы.

Ранее в США спрогнозировали отставку Зеленского. По данным экономиста Джеффри Сакса, киевский режим потерпел неудачу: он является коррумпированным и не пользуется популярностью у граждан.