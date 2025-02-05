Зеленский намекнул на причастность СБУ к организации взрыва в ЖК «Алые Паруса»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела операцию по ликвидации человека, которого обвиняют в участии в «убийствах в Донбассе и во время событий на Майдане», сообщает «ФедералПресс» .

Однако лидер киевского режима не уточнил, связано ли это с недавней смертью главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб в результате взрыва в Москве.

На вопрос о связи между этими событиями Зеленский подтвердил, что СБУ выполняла задачу по нейтрализации «подозреваемого в убийствах украинских граждан», но подробности уточнять не стал.

«Мне трудно сказать, был ли это тот случай или нет», — заявил Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

При этом президент Украины подчеркнул, что не имел личной дружбы с ликвидированным и не способен выразить личное мнение о нем. Запись интервью была опубликована на YouTube-канале Моргана.