Зеленский надел костюм на саммит НАТО, учтя прошлую ошибку с Трампом
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в черном костюме. Он решил исправить ошибку, допущенную во время переговоров в феврале с американским лидером Дональдом Трампом, который тогда нелестно отозвался о его наряде, сообщает РБК.
Видео прибытия Зеленского в резиденцию короля Нидерландов в Гааге появилось в Сети. В кадре видно, как украинский президент выходит из машины. Зеленский выбрал черный деловой костюм для участия в саммите НАТО, который проходит 24–25 июня в Гааге.
Украинский лидер принял во внимание ошибку, допущенную им во время встречи с Трампом в феврале. Тогда Зеленский явился в Белый дом в повседневной одежде черного цвета.
Администрация Трампа посчитала внешний вид украинского президента неуважительным. Сам республиканец тогда пошутил, что гость из Киева «приоделся», а затем поинтересовался, если у Зеленского в гардеробе деловой костюм.
Украинский президент планирует встретиться с Трампом на саммите НАТО в Гааге. Американский лидер допустил, что встреча произойдет. Он также заявил о том, что Зеленский находится в сложном положении.