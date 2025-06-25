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Трамп перед саммитом НАТО заявил о сложном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелой ситуации. Ему не стоило оказываться в ней, заявил президент США Дональд Трамп перед встречей лидеров стран НАТО в нидерландской Гааге, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Американский президент допустил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО. Трамп спросит, как у украинского коллеги обстоят дела.

Президент США добавил, что Зеленский оказался в тяжелой ситуации.

Саммит лидеров стран НАТО проводится 24 и 25 июня в здании конгрессов в Гааге.

Ранее триумф Трампа на встрече лидеров государств Североатлантического альянса был сорван публикацией предварительного доклада разведки Минобороны США с оценкой эффективности ударов по ядерным объектам в Иране. Ядерную программу ближневосточной страны удалось лишь отбросить назад на несколько месяцев, но не уничтожить полностью.