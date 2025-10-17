Зеленский начал консультации с руководителями европейских стран

сегодня в 23:35

Зеленский связался с европейскими лидерами после встречи с Трампом

После состоявшейся в Вашингтоне встречи с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Зеленский перешел к активным консультациям с европейскими партнерами.

Как передают украинские средства массовой информации, глава Украины проводит групповой телефонный разговор с рядом европейских лидеров.

Детали беседы и полный перечень участников звонка пока остаются неизвестными.

Телефонные консультации последовали сразу после визита Зеленского в США, где его встреча с Трампом прошла в сжатом формате.