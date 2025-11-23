Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения мирного плана Трампа

Советник администрации США Келлог допустил возможность визита Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров по мирному плану президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что Украина стоит перед необходимостью принятия «трудных решений», включая возможный отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности.

«Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — заявил Келлог, оценив перспективы урегулирования.

Особое внимание советник уделил вопросу легитимности украинской власти, назвав президентские выборы необходимым процессом для «успокоения народа».

Эти заявления прозвучали на фоне активных консультаций между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом о параметрах будущего мирного соглашения, где ключевым спорным моментом остается статус территорий Донбасса и условия безопасности Украины.

