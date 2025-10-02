Зеленский и Алиев обсудили общий военный союз

сегодня в 18:25

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели совместную встречу, в ходе которой обсудили в том числе потенциальное партнерство Киева и Баку в военной сфере. В личном Telegram-канале украинский лидер добавил, что благодарен коллеге за «принципиальную и последовательную поддержку» суверенитета и территориальной целостности своей страны.

По словам Зеленского, он говорил с Алиевым также о дипломатических усилиях для достижения «справедливого мира» на Украине и сотрудничестве в сфере энергетики.

«Согласовали дальнейшие контакты», — написал глава киевского режима.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку украинцев.

Ранее Владимир Зеленский нахамил белорусскому президенту Александру Лукашенко из-за слов о мирном окончании украинского конфликта.

