Зеленский нахамил Лукашенко из-за слов о мирном окончании украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Так политик прокомментировал заявления о мирном урегулировании, сообщает РИА Новости .

«Мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский в ответ на просьбу дать комментарий про заявление Лукашенко о наличии у РФ поддержанного Соединенными Штатами предложения по мирному урегулированию.

В конце сентября после встречи с президентом России Владимиром Путиным, белорусский лидер сказал, что имеются предложения по завершению конфликта на Украине. Их также «услышал» и глава США Дональд Трамп.

Тогда же Лукашенко сказал, что Киеву необходимо согласиться с предложенным Россией компромиссом. Иначе есть риск утратить всю Украину.

