Украинский президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак вынашивали планы по снятию руководителя Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилла Буданова*, однако не смогли добиться желаемого. У него есть защитники на Западе, рассказал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

В последнее время Буданов* стал влиятельнее среди киевской элиты. Он переиграл бывшего главу СБУ Ивана Баканова, который был другом детства Зеленского, отобрал у Службы безопасности Украины «Спецтехноэкспорт», который продает оружие в другие страны. Таким образом ГУР получил возможность перепродавать оружие НАТО в другие государства.

Зеленский и Ермак хотели снять Буданова*, поскольку он установил контроль над финансовыми потоками от продажи оружия. Речь идет о даже больших суммах, чем сотни млн долларов.

Украинские СМИ в октябре сообщали, что Зеленский планирует уволить Буданова и главу Минобороны соседней страны Рустема Умерова. Также у ГУР планировали отобрать ряд ключевых функций.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.