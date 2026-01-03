Зеленский хочет сделать Шмыгаля вице-президентом Украины

сегодня в 15:54

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера страны. Также чиновника могут назначить главой одного из министерств, сообщает ТАСС .

Так, Зеленский предложил Шмыгалю еще и стать министром энергетики Украины.

Чиновник с 1 августа 2019 до 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. С 4 февраля по 4 марта 2020-го Шмыгаль работал вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий Украины.

С 17 июля 2025 года занимает должность министра обороны Украины. Имеет экономическое образование.

