Украинский президент Владимир Зеленский начал «дипломатическое наступление», чтобы убедить победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжать поставлять вооружения Киеву. В своей тактике он хочет использовать тезис о том, что неоказание Киеву военной помощи грозит тем, что Вашингтон потеряет лидерский статус в мире. В повестке дня Зеленского на ближайшее время — сближение с Трампом до его инаугурации, сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

Издание обращает внимание, что глава Украины был одним из первых, кто поздравил республиканца с победой в президентской гонке. Более того, Зеленский сделал это «почти восторженным тоном», подчеркивается в статье.

«Зеленский начал кампанию по завоеванию Трампа с убеждением, что одно дело то, что он сказал как кандидат от республиканской партии, а другое — то, что он будет делать как лидер Соединенных Штатов», — пишут испанские журналисты.

Владимир Зеленский попытается убедить Дональда Трампа в том, что помощь Украине необходимо оказывать и дальше, иначе может пострадать глобальное лидерство США. Вместе с тем El País отмечает, что лидер республиканцев неоднократно подшучивал над главой Украины и говорил, что Зеленский лично несет частичную ответственность за начало СВО.