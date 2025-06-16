Зеленский хочет обсудить с Трампом пакет военной помощи Украине на полях G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает обсудить с американским лидером Дональдом Трампом предоставление военной помощи Киеву на полях G7, сообщает RT на русском .

Зеленский выступил на пресс-конференции в Вене. В ходе нее он отметил, что встретится с Трампом.

Украинский президент надеется на то, что у него будет возможность обсудить с лидером США поддержку Киева. Зеленский также сказал, что Украина может купить у Вашингтона пакет оборонной помощи.

Ранее Белый дом сообщил, что у Трампа запланирована встреча с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде. Мероприятие проходит с 15 по 17 июня.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уменьшили объемы поставок вооружения Киеву. Однако ряд программ, созданных в период президентства Джо Байдена, продолжают разрабатывать дальше.