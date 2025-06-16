Киев утратил наиболее богатого и сильного союзника. Соединенные Штаты уменьшили объемы поставок вооружения, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал The Telegraph.

Ряд программ, созданных в период президентства Джо Байдена, продолжают разрабатывать дальше. Однако наиболее богатый и могущественный союзник фактически бросил Украину.

У Киева есть только три пути — довериться ЕС, достигнуть оружейной сделки с Соединенными Штатами или же развивать свое производство оружия и техники.

Ранее в эфире Fox News министр обороны США Пит Хегсет сказал, что Вашингтон передислоцировал системы ПВО из Украины в Израиль. В Пентагоне пошли на такой шаг, чтобы «защитить своих людей».