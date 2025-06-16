Telegraph: Соединенные Штаты бросили Украину, оставив ее без оружия
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Киев утратил наиболее богатого и сильного союзника. Соединенные Штаты уменьшили объемы поставок вооружения, сообщает «Царьград» со ссылкой на материал The Telegraph.
Ряд программ, созданных в период президентства Джо Байдена, продолжают разрабатывать дальше. Однако наиболее богатый и могущественный союзник фактически бросил Украину.
У Киева есть только три пути — довериться ЕС, достигнуть оружейной сделки с Соединенными Штатами или же развивать свое производство оружия и техники.
Ранее в эфире Fox News министр обороны США Пит Хегсет сказал, что Вашингтон передислоцировал системы ПВО из Украины в Израиль. В Пентагоне пошли на такой шаг, чтобы «защитить своих людей».