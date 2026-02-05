Зеленский: если Украина проиграет, она станет частью РФ

Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения Украины в военном конфликте республика станет частью России, сообщает RT со ссылкой на France 2.

«Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря», — отметил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение, что единственное, о чем думает Владимир Зеленский — собственное выживание.

Он напомнил о заявлении Зеленского после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где украинский лидер выразил готовность к достижению компромиссов, одновременно потребовав аналогичных шагов от России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.