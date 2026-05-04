Зеленский допустил атаку дронами на парад 9 Мая в Москве

Президент Украины предупредил об атаке БПЛА на парад 9 Мая в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 Мая в Москве. Об этом он заявил на саммите европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Газета.ru .

В ходе выступления Зеленский сказал, что украинские беспилотники способны долететь до места проведения торжеств в столице России.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — сказал он.

Ранее министерство обороны России сообщило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без колонны военной техники, а также без участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ и кадетских корпусов.

При этом авиационная часть парада состоится. По данным ведомства, над Красной площадью 9 мая пролетят самолеты российских пилотажных групп. В завершение мероприятия штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

Парад Победы традиционно проходит на Красной площади 9 мая.

