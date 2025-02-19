Президент Украины Владимир Зеленский оказался в критической ситуации и, по мнению военного эксперта Андрея Кошкина, может прибегнуть к провокации с использованием «грязной бомбы». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже намекнул на возможность, что Зеленский предпримет радикальные шаги, включая удары по украинским городам с целью обвинить Россию в этих действиях, сообщает Инфо24 .

Кошкин уверен, что Украина располагает всеми необходимыми средствами для подобной провокации, включая отработанное ядерное топливо, которое можно использовать для создания ситуации паники среди граждан европейских стран из-за угрозы радиоактивного загрязнения.

Он отметил, что в условиях нарастающего недовольства со стороны США, Зеленский может быть готов пойти на подобные меры, чтобы сохранить конфликт на Украине и удержать власть.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны своих западных союзников, что может толкнуть его на рискованные шаги, включая террористические провокации.

«То есть он готов применить „грязную бомбу“ и ему плевать, что от этого могут пострадать страны Евросоюза. Он готов на все ради продолжения войны и сохранения своей власти», — заключил Кошкин.