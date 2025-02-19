Зеленский будет угрожать «грязной бомбой» ради сохранения войны и власти
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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в критической ситуации и, по мнению военного эксперта Андрея Кошкина, может прибегнуть к провокации с использованием «грязной бомбы». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже намекнул на возможность, что Зеленский предпримет радикальные шаги, включая удары по украинским городам с целью обвинить Россию в этих действиях, сообщает Инфо24.
Кошкин уверен, что Украина располагает всеми необходимыми средствами для подобной провокации, включая отработанное ядерное топливо, которое можно использовать для создания ситуации паники среди граждан европейских стран из-за угрозы радиоактивного загрязнения.
Он отметил, что в условиях нарастающего недовольства со стороны США, Зеленский может быть готов пойти на подобные меры, чтобы сохранить конфликт на Украине и удержать власть.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны своих западных союзников, что может толкнуть его на рискованные шаги, включая террористические провокации.
«То есть он готов применить „грязную бомбу“ и ему плевать, что от этого могут пострадать страны Евросоюза. Он готов на все ради продолжения войны и сохранения своей власти», — заключил Кошкин.