Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран

Владимир Зеленский заявил, что в пятницу должна состояться встреча с представителями «узкого круга стран», готовых разместить свой контингент на Украине, пишет РИА Новости .

По его словам, это «будет встреча вживую военных команд нескольких стран».

«Есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это такая первая глубокая встреча», — отметил Зеленский на брифинге.

Ранее западные СМИ сообщали, что ряд европейских лидеров согласен отправить миротворческие войска на Украину. The Telegraph также писал, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривал инициативу по отправке европейских военных на Украину под эгидой ООН.