Zeit: Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует в ближайшие недели связаться и переговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Как пишет газета Die Zeit, в окружении главы государства сейчас рассматривают возможность телефонных переговоров перед сбором саммита G20. Мероприятие пройдет в Бразилии в ноябре.

ФРГ официально еще не запрашивала разговор с российским лидером. Если он состоится, то Шольц станет первым руководителем западной страны, который напрямую свяжется с Путиным. Это может произойти спустя более чем 1,5 года.

Ранее Шольц запретил передавать ВСУ ракеты, которые могут долететь до Москвы. По его словам, на него давят в этом вопросе. Однако он все равно отказал.