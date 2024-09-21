Шольц запретил передавать Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц еще раз обозначил позицию об отказе передачи Украине дальнобойных ракет, способных поразить объекты в Москве, пишет ТАСС .

«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц добавил, что на него оказывают давление по поводу передачи ракет. Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.

Ранее президент США Джо Байден дал понять, что не даст Украине разрешение использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь России.