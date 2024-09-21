Шольц запретил передавать Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты
Шольц не направит Украине дальнобойные ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц еще раз обозначил позицию об отказе передачи Украине дальнобойных ракет, способных поразить объекты в Москве, пишет ТАСС.
«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — сказал глава немецкого правительства.
Шольц добавил, что на него оказывают давление по поводу передачи ракет. Речь идет о крылатых ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.
Ранее президент США Джо Байден дал понять, что не даст Украине разрешение использовать дальнобойные американские ракеты для ударов вглубь России.