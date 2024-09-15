Times: Байден не разрешит бить ракетами вглубь РФ без победного плана от Киева

Американский президент США Джо Байден не даст Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты Штатов для ударов вглубь России, пока лидер страны Владимир Зеленский не представит так называемый «победный» план, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета Times, Вашингтон сейчас придерживается тактики выжидания.

Так, по мнению издания, есть знаки того, что, даже если президент США публично не одобрит использование ВСУ дальнобойных ракет, то может разрешить предоставление информации разведки Штатов и систем указания целей для Storm Shadow.

Источники отметили, что в команде американского лидера наблюдаются разногласия, касающиеся вопроса дальнобойных ракет. Так, разные мнения высказывают глава госдепа США Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Против разрешения выступает Салливан.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что будет настаивать на отказе в разрешении Украине наносить удары вглубь территории РФ. Это касается немецкого оружия.