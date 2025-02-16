ZDF: речь Зеленского на мероприятии в Мюнхене — крик о помощи
Речь президента Украины Владимира Зеленского, произнесенная во время Мюнхенской конференции по безопасности, напоминает крик о помощи. Об этом корреспондент Ульф Реллер рассказал во время выступления на телеканале ZDF, сообщает РИА Новости.
Журналист считает, что, судя по речи, Зеленский в отчаянии. На фоне отказа Соединенных Штатов от предоставления Украине гарантий безопасности, стремления президента Дональда Трампа подписать мировое соглашение, и падающей поддержкой Киева со стороны главных партнеров главу страны вынуждают идти на крайние меры.
«Его появление было криком о помощи», — отметил журналист.
Ранее Зеленскому запретили говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности.