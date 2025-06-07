«Зависят от меня»: Трамп прокомментировал проект ограничений против Москвы

Президент США Дональд Трамп впервые публично оценил подготовленный Конгрессом законопроект о новых санкциях против России, назвав его «очень сильным», сообщает РИА Новости.

Однако глава Белого дома подчеркнул, что окончательное решение о введении ограничений будет принимать лично.

У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По информации источников, близких к администрации, Трамп действительно рассматривает возможность наложения вето на инициативу Конгресса, несмотря на ее жесткий характер.