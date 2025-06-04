Трамп попросил Сенат пока не ужесточать санкции против России

Американский президент Дональд Трамп обратился с просьбой к однопартийцам в Сенате Конгресса США пока не поднимать вопрос об ужесточении антироссийских санкций, несмотря на наличие соответствующего законопроекта, который могли бы рассмотреть до конца текущей недели, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Сената Роджера Уикера.

«Я знаю, что он (Трамп — ред.) запросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон — ред.) Тьюн не выносил законопроект (на рассмотрение — ред.) на этой неделе», — сказал Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Законопроект, направленный на ужесточение санкций против России, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Законопроект затрагивает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В тексте документа представлены в том числе импортные пошлины в 500% в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Уикер отмечает, что если законопроект примут, то он негативно отразится еще на одной стране — на Китае.

Ранее Трамп публично заявил, что не будет пока торопиться вводить санкции против России, так как видит перспективу мирного урегулирования украинского конфликта, к которому Москва стремится со всей серьезностью. Такое мнение американский лидер озвучил после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.