Застрявшим в Анталье российским туристам предложили переночевать в отеле
Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что им пообещали вылет в среду. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель.
Сотни туристов застряли в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.
Сотни россиян, купивших авиабилеты Turkish Airlines, не могут вылететь из Москвы в Анталью. Рейсы, которые должны были отправиться 7 октября ночью или ранним утром, были задержаны до 17:00.