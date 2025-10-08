Застрявшим в Анталье российским туристам предложили переночевать в отеле

Задержавшимся в Анталье из-за переноса рейсов российским туристам предложили отель, где они смогут переночевать, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что им пообещали вылет в среду. Всем туристам, находящимся в автобусе, предложили один и тот же отель.

Сотни туристов застряли в аэропорту из-за задержек рейсов в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.

Сотни россиян, купивших авиабилеты Turkish Airlines, не могут вылететь из Москвы в Анталью. Рейсы, которые должны были отправиться 7 октября ночью или ранним утром, были задержаны до 17:00.