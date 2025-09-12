«Заслуживает смертной казни»: Трамп заявил о поимке предполагаемого убийцы Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР схватило подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Fox News.

По словам республиканца, мужчину «сдал» очень близкий ему человек. Трамп считает, что убийца Кирка заслуживает смертной казни.

Президент США также отметил, что пока нет доказательств того, что у стрелка были сообщники.

В Кирка выстрелили на глазах у толпы студентов, когда он выступал на массовом мероприятии в Университете долины Юта 10 сентября. Активист получил смертельное ранение и скончался спустя время.

После этого Трамп сделал ряд громких заявлений. Он отметил, что ФБР получило некоторые данные о мотивах преступления. Также американский лидер пообещал разобраться с «чокнутыми леваками».

