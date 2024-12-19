Заседание Госсовета РФ по вопросам поддержки семей пройдет 20 декабря

Заседание Государственного Совета РФ по вопросам поддержки семей состоится 20 декабря. Оно пройдет под председательством президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля .

На встрече подведут итоги уходящего Года семьи. Участники мероприятия обсудят, что уже предпринимается в регионах для улучшения демографии, какие есть лучшие практики, как выстроить информационную работу по продвижению семейных ценностей, чтобы она была эффективной.

Также на заседании рассмотрят вопрос того, какие дополнительные федеральные меры поддержки нужны, чтобы улучшить демографическую ситуацию в России.

На встрече свои доклады представят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин, губернатор Новгородской области и т. д.

Ранее Путин высказался о мерах, предпринимаемых для улучшения демографии в РФ. По его словам, для этого реализуется ряд программ.