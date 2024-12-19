«Девочки нужны, девушки»: Путин об улучшении демографии в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране должно быть больше женщин фертильного возраста.

«У нас сблизились 2 тренда падения рождаемости за время после Великой Отечественной войны и после распада Советского Союза. Это продолжается как синусоида. У нас количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%, девочки нужны, девушки», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Президент отметил, что для исправления демографический ситуации в стране реализуется ряд программ. Одни из них: единовременная выплата семьям с детьми, а также материнский капитал и семейная ипотека.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.