Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон угрожает России в попытках спастись от импичмента, сообщает NEWS.ru .

«Россия всегда была готова к мирным переговорам. Их условия были согласованы в Анкоридже, что полностью не устроило Украину и некоторые европейские страны. Жалкая попытка обвинить Россию (в срыве переговоров – ред.) — это попытка угрозы. Макрон сам еле-еле держится на волоске от импичмента», — сказал депутат.

По его словам, Россия изначально проявляла готовность к диалогу по урегулированию конфликта. Параметры таких переговоров были предварительно обдуманы в Анкоридже, однако это не удовлетворило Украину и ряд европейских государств.

Бесплодная атака, направленная на то, чтобы обвинить Россию в подрыве переговоров, выглядит как элемент запугивания. Сам Макрон балансирует на грани импичмента, еле удерживаясь у власти.

Ранее глава Франции предостерег Россию от потенциальных негативных исходов, если она отвергнет диалог по украинскому вопросу. Он высказал оптимизм относительно ненасильственного урегулирования спора, опираясь на свежие договоренности между Израилем и группировкой ХАМАС.

