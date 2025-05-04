Зарубин раскрыл детали съемок интервью с Путиным для кинокартины о президенте

Один из авторов нового фильма о президенте РФ Владимире Путине, журналист «Россия 1» Павел Зарубин раскрыл подробности о съемках интервью с главой государства. Об этом сообщает РИА Новости .

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», созданный Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным, появился 4 мая. Интервью закончились поздней ночью — около 02:30.

По словам Зарубина, Путин был не против продолжить интервью, если еще есть вопросы. Глава государства выступил с таким предложением несмотря на то, что было уже поздно.

Путин, как говорит Зарубин, был готов дать ответ на вопрос любой остроты и сложности. Еще глава России показал ряд комнат в квартире в Кремле, библиотеку и домашнюю церковь.

Само интервью началось только в 01:40 по дальневосточному поясу.