The Economist: переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены

Турецкая дипломатическая инициатива по урегулированию украинского конфликта столкнулась с неожиданными осложнениями. Как сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл, запланированные на завтра переговоры между американским дипломатом Стивом Уиткоффом и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком отменены.

По данным источников, Уиткофф, вероятно, «не осознавал масштаба скандала», соглашаясь на эту встречу. При этом американский представитель сохраняет планы на участие в переговорах с Владимиром Зеленским.

Ранее украинский лидер заявлял о готовящемся визите в Турцию для подготовки к возобновлению переговоров с Россией, включая вопросы обмена пленными.

Дипломатическая активность сопровождалась визитом в Турцию экс-министра обороны Украины Рустема Умерова, который также занимался подготовкой к возможному возобновлению переговорного процесса.

По данным издания, Ермак отправится в Лондон к послу Валерию Залужному предлагать экс-главкому должность премьера.

