Запланированная встреча советников по вопросам Украины не состоится
Турецкая дипломатическая инициатива по урегулированию украинского конфликта столкнулась с неожиданными осложнениями. Как сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл, запланированные на завтра переговоры между американским дипломатом Стивом Уиткоффом и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком отменены.
По данным источников, Уиткофф, вероятно, «не осознавал масштаба скандала», соглашаясь на эту встречу. При этом американский представитель сохраняет планы на участие в переговорах с Владимиром Зеленским.
Ранее украинский лидер заявлял о готовящемся визите в Турцию для подготовки к возобновлению переговоров с Россией, включая вопросы обмена пленными.
Дипломатическая активность сопровождалась визитом в Турцию экс-министра обороны Украины Рустема Умерова, который также занимался подготовкой к возможному возобновлению переговорного процесса.
По данным издания, Ермак отправится в Лондон к послу Валерию Залужному предлагать экс-главкому должность премьера.
