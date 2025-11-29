сегодня в 22:40

Согласно данным The Economist , Андрей Ермак находился в ярости, узнав о возможном увольнении с поста главы Офиса президента Украины

Источники издания указывают, что политик настроил против себя влиятельные круги в Вашингтоне своим резким и уклончивым стилем общения.

Как отмечают западные СМИ, непопулярность украинского переговорщика среди американских союзников неоднократно наносила ущерб интересам Киева в ключевые моменты дипломатических процессов.

«Он обладает уникальной способностью объединять людей — против себя», — прокомментировал ситуацию один из высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров возглавил украинскую делегацию для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.