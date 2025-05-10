Западные лидеры выдвинули ультиматум России: перемирие или санкции

Владимир Зеленский обнародовал итоговый документ по результатам переговоров с лидерами Франции, Германии, Польши и Великобритании, содержащий жёсткие требования к Москве, сообщает Bloomberg .

Согласно заявлению, с 12 мая должно начаться «полное и безусловное» 30-дневное прекращение огня на всех фронтах — в воздухе, на суше и море.

Прекращение огня не может быть ограничено никакими условиями, — подчёркивается в тексте. Западные лидеры настаивают на создании системы мониторинга при участии США и угрожают «жёсткими санкциями против банковского и энергетического секторов России» в случае отказа. Речь идёт о целенаправленных ударах по нефтяной отрасли и «теневому флоту».

Возможно введение 17-го пакета санкций ЕС в координации с США и Великобританией и ускорение работы по конфискации замороженных российских активов.

Усиление военной поддержки Украины как «главной гарантии безопасности»

Ранее российская сторона уже неоднократно заявляла, что Киев блокирует любые мирные инициативы. В Кремле пока не прокомментировали ультиматум, но ранее Дмитрий Песков указывал на отсутствие реакции Украины на предложения о переговорах.